Juve avanti di rigore: Chiesa punisce il Genoa, 1-0 all'intervallo

vedi letture

I dettagli, come spesso capita nel campionato della Juventus, fanno la differenza al termine del primo tempo di Marassi. I bianconeri di Allegri rientrano negli spogliatoi avanti di un gol sul Genoa: l'1-0 porta la firma di Federico Chiesa, autore su calcio di rigore del suo quinto gol stagionale. Decisivo, per la concessione del penalty poi derivante dall'uscita a valanga del portiere Martinez, un errore di Milan Badelj trasformato in filtrante da Vlahovic. Buona prestazione da parte dei rossoblù di Gilardino: per ora, però, a mettere il muso avanti è la solita Vecchia Signora.

Il live TMW di Genoa-Juventus!

Avvio ad armi pari. Il primo squillo è di Malinovskyi: l'ucraino tenta subito il tiro da fuori, Szczesny controlla senza grosse difficoltà. La sveglia juventina la suona Cambiaso, grande ex al Marassi: l'esterno libera i cavalli e porta al tiro Chiesa. Esterno della rete. I liguri, in ogni caso, attaccano e occasionalmente riescono a portare il pallone in area, una rarità per chi se la vede con la Juve, che come di consueto si affida a un blocco monolitico dietro e ripartenze dei suoi sprinter. Occasionissima per Vlahovic al ventesimo: un cross teso di Chiesa dalla trequarti mette il serbo in porta, ma il tiro è alto.

Che errore di Badelj, Chiesa su rigore apre le danze. A sbloccare la serata ci pensa un'ingenuità incredibile di Badelj. Il centrocampista di Gilardino sbaglia il retropassaggio, regalando palla a Vlahovic: da ex viola a ex viola, il serbo agevola l'inserimento di Chiesa. Steso da Martinez, è proprio il 7 a presentarsi dal dischetto, firmando su rigore l'1-0 che vale il vantaggio bianconero e il suo ritorno al gol un mese e mezzo dopo l'ultima marcatura.

Chance Genoa alla fine. Il Grifone, pur sotto di un gol, non rinuncia al suo modo di stare in campo e si affida al palleggio: le punte leggere di Gilardino, pur con qualche fatica, riescono a trovare brecce che le portino oltre la ruvida difesa allegriana. L'occasione più nitida per i padroni di casa arriva sul destro di Gudmundsson, che però liscia il contatto sul pallone, complice il pressing di Kostic, sullo scarico dal fondo di Vasquez.