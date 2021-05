Juve, Bentancur: "Oggi ci serve mentalità, in stagione è mancata. Che bello rivedere i tifosi"

vedi letture

Raggiunto da Juventus TV prima della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, Rodrigo Bentancur indica la strada per vincere: “La ricetta per oggi? La mentalità, quello che ci è mancato in questa stagione. Sarà una partita difficile contro una squadra fortissima come l’Atlanta, ma sappiamo quello che dobbiamo fare per portare il trofeo a casa”.

Quanto è bello rivedere i tifosi allo stadio?

“È bellissimo, è la cosa più importante della serata. Sarà bellissimo riavere i tifosi, comprese le nostre famiglie, in tribuna”.