Juve, che Yildiz! 10 gol e 10 assist in stagione: "Penso di poter fare anche di più"

Kenan Yildiz, fantasista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il successo sul campo dell'Udinese. Ecco le sue parole: "10 gol e 10 assist? Bene, bene ma è tutto per la squadra. Faccio tutto per la squadra. Non mi sono posto obiettivi se non fare sempre di più e sempre per la squadra. Il resto viene da sé. Penso di essere cresciuto tanto, come mentalità. E sono contento della strada che sto facendo, penso di poter fare anche di più".