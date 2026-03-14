Juve, che Yildiz! 10 gol e 10 assist in stagione: "Penso di poter fare anche di più"
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Kenan Yildiz, fantasista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il successo sul campo dell'Udinese. Ecco le sue parole: "10 gol e 10 assist? Bene, bene ma è tutto per la squadra. Faccio tutto per la squadra. Non mi sono posto obiettivi se non fare sempre di più e sempre per la squadra. Il resto viene da sé. Penso di essere cresciuto tanto, come mentalità. E sono contento della strada che sto facendo, penso di poter fare anche di più".
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