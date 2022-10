Juve, col Milan per tornare a imporsi con una big. Allegri ritrova Milik e lancia l’ex Locatelli

Non c’è troppo tempo per riflettere su quanto accaduto nelle ultime ore: a cavallo fra i due impegni in Champions League contro il Maccabi Haifa infatti c’è da giocare un grande classico del calcio italiano sfidando il Milan in un San Siro gremito in ogni ordine di posto. E proprio la sfida ai rossoneri servirà per dare qualche indicazione in più sullo stato in cui verte una Juventus reduce da due vittorie consecutive ma con la necessità, per dare e darsi un segnale forte, di fare risultato contro un avversario del livello dei campioni d’Italia in carica.

Allegri e il test Milan: la Juve a caccia di una grande notte che manca da tempo.

Nell’era Allegri bis c’è stato un solo big match portato in fondo, uno di quegli incontri che possono aumentare l’autostima e fornire maggiori consapevolezze: 29 settembre 2021, 1-0 casalingo ai campioni d’Europa del Chelsea firmato Federico Chiesa. Da lì in poi nessuna vittoria di prestigio per Madama che si augura di poter riallacciare il filo con i campioni d’Italia e mettersi alle spalle ulteriori scorie accumulate in un inizio di stagione da dimenticare. “È sempre Milan-Juventus, - ha commentato Allegri in conferenza stampa, - sarà più difficile del solito perché vengono da una brutta sconfitta a Londra e vorranno rifarsi. La squadra sicuramente farà una grande partita, a San Siro serve questo”. Alzare l’asticella, questa la grande necessità della squadra bianconera reggendo anche la pressione del tifo avversario pronto ad alzare i decibel.

Milik recupera e parte dall’inizio. In mezzo tocca all’ex Locatelli.

Il nome che portava maggiore apprensione verso la sfida ai rossoneri era indubbiamente quello di Arkadiusz Milik. Il polacco, fermatosi dopo la vittoria contro il Bologna per un leggero affaticamento muscolare che l’ha relegato in panchina in Champions League, ha svolto un lavoro personalizzato giovedì ed è tornato col gruppo ieri mettendosi così a disposizione per il match col Milan. Milik sarà titolare al fianco di Vlahovic così come l’ex Manuel Locatelli provato al fianco di Rabiot, e al posto di Paredes, nella cerniera di centrocampo che vedrà sugli esterni Cuadrado e Kostic. Per una notte che potrebbe dare una svolta alla stagione della Juventus.