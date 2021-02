Juve, con l’Inter per dimostrare di aver imparato la lezione. Torna De Ligt, davanti Kulusevski

Si è chiusa la sessione di calciomercato invernale che in casa Juventus ha visto l’addio di Sami Khedira che, dopo le visite mediche nel fine settimana a Berlino, è rientrato nella giornata di ieri a Torino per passare dal centro sportivo della Continassa, salutare i compagni e svuotare l’armadietto: il tutto poche ore prima dell’ufficialità del suo addio ai bianconeri e del passaggio all’Hertha per il ritorno in Germania. Ultimo giorno di mercato quello di ieri ma anche giornata di vigilia in vista della semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter in programma questa sera a San Siro: “Giochiamo il primo round, - ha raccontato l’allenatore bianconero, - perché è una partita che si gioca su 180 minuti. Domani non sarà decisiva, dovremo essere bravi a gestirla”.

INSEGNAMENTO - Sedici giorni dopo la dura lezione subita sempre in quel di San Siro dai nerazzurri di Antonio Conte, Andrea Pirlo e la sua Juventus tornano sul luogo del “delitto”. La serata sarà importante per valutare se gli errori commessi nella sfida di campionato saranno stati compresi e gli insegnamenti, citati nelle parole di vigilia dal tecnico bianconero, realmente appresi: “Quella partita ci ha insegnato tanto. Ha insegnato che quando non siamo sul pezzo non siamo noi stessi. Da lì siamo ripartiti facendo grandi prestazioni, abbiamo avuto la fortuna di incontrare subito il Napoli che ci ha immediatamente rialzato l’attenzione”. Quello nerazzurro fu un piano gara tutto sommato prevedibile considerato il modo di sviluppare le proprie trame di Conte. Ed è quello che il tecnico juventino attende anche in serata: “Mi aspetto la solita gara che fa l’Inter. L’allenatore lo conosciamo bene e quindi ci siamo preparati in questi giorni a quello che potrà accadere domani in campo. È una squadra molta brava a chiudersi e ripartire, ha giocatori molto veloci. Dovremo fare una partita attenta”.

TORNANO DE LIGT E KULUSEVSKI - Pronto qualche cambio di formazione rispetto alla sfida vinta nel weekend contro la Sampdoria. Verso una maglia da titolare sia De Ligt che Kulusevski destinati a prendere il posto rispettivamente di Chiellini e Morata, con lo spagnolo arma dalla panchina. Spazio anche al portiere di Coppa Gigi Buffon e valutazioni dello staff sullo spostamento nella zona mediana del campo di Cuadrado. La scelta definitiva dopo la rifinitura giornaliera: con Cuadrado alto Danilo pronto a slittare sull’out difensivo di destra con Alex Sandro da terzino mancino, con il colombiano sulla linea difensiva dentro Chiesa e fuori Sandro. Conferme per la cerniera di centrocampo composta da Arthur e Bentancur che tanto bene sta facendo nelle ultime settimane coadiuvata dagli inserimenti di McKennie con Ramsey che resta a Torino a causa di un risentimento muscolare.