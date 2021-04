Juve, CR7 incide per 83 milioni sul bilancio: riflessioni in corso sia del club che del giocatore

La Juventus riflette sul futuro guardando ai conti e come riporta Tuttosport resta aperto anche il discorso relativo a Cristiano Ronaldo che da solo incide per 83 milioni di euro sul bilancio del club bianconero, visti i 58 di stipendio lordo e i 25 dell'ammortamento del cartellino. Difficile prevedere che cosa succederà ma non è un mistero che il portoghese si sia guardato intorno negli ultimi mesi. Nessuno sembra essere pronto a follie per averlo, anche se restano in piedi le piste che portano al Manchester United e al Paris Saint Germain.