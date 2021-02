Juve, Cristiano Ronaldo ritrova il Porto: l'ultima volta vinse il primo Puskas Award

Cristiano Ronaldo torna a casa e ritrova il Porto. L'attaccante lusitano della Juventus ha già affrontato in sei occasioni la squadra del Do Dragao. Amare le prime due, entrambe in campionato e con la maglia dello Sporting Lisbona: due sconfitte. Poi altre quattro gare in Champions League, tutte con il Manchester United: una vittoria, una sconfitta, due pareggi. Da segnalare, l'ultima sfida, datata 2009: in quell'occasione, CR7 mise a segno un clamoroso gol dalla grande distanza. Gli valse il Puskas Award, il primo premio FIFA assegnato al gol più bello dell'anno e istituito proprio nel 2009.

Cristiano Ronaldo and Juventus take on Porto in the Champions League round of 16 today.

The last time he played Porto, he scored this Puskas winner 🚀

(🎥 via @ManUtd)pic.twitter.com/RGV0x213NW

— B/R Football (@brfootball) February 17, 2021