Juve, dal giallo dell'infortunio alla titolarità contro il Lecce: Di Maria deve trascinare i bianconeri

vedi letture

Dal giallo dell'infortunio alla caviglia alla titolarità nel match contro il Lecce: Angel Di Maria è pronto per tornare protagonista nella Juventus, con l'obiettivo di trascinare i bianconeri a conquistare un posto Champions che aiuterebbe e non poco il suo rinnovo e quello di Adrien Rabiot. I due sono in scadenza di contratto a giugno e la Juve vorrebbe trattenerli entrambi sapendo però che una qualificazione all'Europa che conta possa aiutare e non poco in sede di trattativa. A Bologna non è stato proprio convocato per un fastidio che a molti è apparso come figlio della probabile esclusione dagli 11 titolari, ma Allegri ha già superato questa assenza ed ha fatto capire in conferenza che stasera può essere nuovamente la sua sera. Mancano sei partite alla fine del campionato e il suo apporto da campione, sarà decisivo per permettere alla Juve di conquistarsi sul campo un posto tra le prime quattro. A riportarlo è Tuttosport.