Juve, Danilo: "Sapevamo che sarebbe stata tosta, ma non si può regalare così tanto"

L'esterno bianconero Danilo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della sconfitta della Juventus sul campo del Porto. Di seguito le sue dichiarazioni.

C'è grande amarezza per la sconfitta e per la prestazione.

"Sicuramente. Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, contro un avversario che prepara bene queste partite, ma non si può regalare tanto come abbiamo fatto stasera".

Vi aspettavate un Porto più difensivo?

"Sapevamo che partite sarebbe stata. Dobbiamo pensare che le partite iniziano dallo zero a zero e dal primo minuto. Poi è diventato difficile, perché hanno preso fiducia e arrivavano sempre primi sul pallone, chiudendoci gli spazi".