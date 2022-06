Juve-De Ligt, resta l'impasse sul rinnovo. I pesi massimi della Premier allungano lo sguardo

I pesi massimi della Premier League allungano lo sguardo su Matthijs de Ligt. Chelsea e Manchester United - ribadisce il Corriere dello Sport - sarebbero pronti a sfruttare l’impasse che si è creata sul rinnovo del contratto del difensore con la Juventus per provare a piazzare il colpaccio. L'interesse dei Blues non è una novità, ma con l’avvento della nuova proprietà sarebbe tornato d’attualità. Non solo, anche ad Old Trafford il nome dell’olandese sarebbe di moda e per un motivo ben preciso: sulla panchina del Manchester United è arrivato Ten Hag, mentore dell'olandese ai tempi dell’esplosione all’Ajax.