Juve, De Ligt: "Siamo sempre i favoriti per lo scudetto. Quest'anno però c'è più concorrenza"

Il difensore della Juventus, Matthijs de Ligt, ha rilasciato un'intervista sul momento dei bianconeri. Questo quanto riportato dal sito ufficiale del club: "Quest'anno è difficile per tutte le squadra. Noi, l'Inter, l'Atalanta, la Lazio, la Roma e il Milan siamo fortiu, per i tifosi è un bel campionato, visto che tutto è in bilico. Noi siamo sempre i favoriti per la vittoria dello scudetto ma quest'anno c'è tanta concorrenza. Sto bene fisicamente, sono più forte e più veloce. Anche tatticamente ho imparato tantissimo, prima ero abituato a giocare uomo contro uomo, ora a zona. Sono migliorato. Bonucci è molto forte e ha visione di gioco, con la palla e sui passaggi è bravissimo. Devo imparare da lui. Chiellini è un marcatore pazzesco, non avevo mai visto niente del genere. Ha un magnete in testa, è sempre nella posizione giusta. Sono felice di quello che sono, voglio crescere come giocatore. Cristiano Ronaldo è il giocatore più forte di tutti i tempi, sono felice di giocare con lui. Voglio imparare tanto e sono contento qui. Alla fine della mia carriera voglio essere soddisfatto. Quando ero più piccolo giocavo a centrocampo e i miei esempi erano Busquets e Pirlo, ho visto tanti video e mi piaceva tanto. Abbiamo perso tanti punti a inizio stagione contro le piccole, questo perché dovevamo abituarci al nuovo allenatore. Adesso stiamo crescendo e giochiamo bene, anche se in qualche partita non abbiamo vinto. Liverpool, Real Madrid e le altre forte hanno un problema di continuità, visto che sono mancati a tutti tanti giocatori. Proviamo a fare sempre il meglio possibile".