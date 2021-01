Juve, domenica c'è il Sassuolo. Frabotta: "Ormai non si può più definire come una sorpresa"

"La Juventus c’è e punta a vincere ogni competizione: quella contro il Milan è stata una vittoria importante, un messaggio per tutta la Serie A. La Juve vuole sempre vincere". Gianluca Frabotta, ai microfoni di Sky Sport, parla a 360° soffermandosi anche sul Sassuolo, prossimo avversario in campionato: "È una squadra che sta facendo benissimo in campionato, ormai non si può più definire come una sorpresa, anche negli anni passati infatti è sempre stata nelle zone medio-alte della classifica. Sicuramente è una partita importante per noi perché dobbiamo riuscire a dare continuità ai risultati ottenuti: sarà difficile, ma dobbiamo cercare la vittoria come sempre".