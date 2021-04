Juve, Donnarumma complicherebbe il rinnovo di Dybala: servirebbe ingaggio da almeno 8 mln

La Juventus è pronta a fare sul serio per Gianluigi Donnarumma, offrendo al portiere in scadenza con il Milan almeno 10 milioni di euro a stagione, ma in caso di colpo tra i pali si complicherebbe e non poco il rinnovo di Paulo Dybala. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa trattativa andrebbe inevitabilmente a condizionare anche quella per il prolungamento della Joya: se il rinnovo di contratto tornasse a essere l'unica solizione per evitare di perdere l'argentino a zero ecco che diventerebbe quasi impossibile non offrirgli un ingaggio almeno all'altezza di Donnarumma e De Ligt, con il difensore che percepisce 8 milioni di euro più bonus a stagione.

