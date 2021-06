Juve, dossier rinnovi: da Chiellini a Dybala, i bianconeri lavorano ai prolungamenti

Fiducia in casa Juventus sul dossier rinnovi. Ne scrive La Gazzetta dello Sport, secondo cui in casa bianconera c’è grande tranquillità sui contratti in scadenza. Anzitutto, il capitolo 2021: quasi scontato il prolungamento di Giorgio Chiellini, anche se non ha avuto il programmato incontro con Agnelli. Per la rosea si va anche verso il rinnovo di un anno per il terzo portiere Pinsoglio. Al netto di Cristiano Ronaldo (anche lui in scadenza nel 2022, ma situazione decisamene più complicata), tra gli altri giocatori il nodo è legato a Paulo Dybala: è tornato il sereno, ma bisognerà riaprire il canale di trattativa con Jorge Antun, il suo agente. A 10 milioni annui si potrebbe chiudere. Cuadrado aspetta l’offerta per rinnovare al 2023 (arriverà), in bilico Bernardeschi: con Allegri può rilanciarsi e da questo dipenderà il suo futuro, bianconero o meno.