Juve, Dybala punta la Roma. Entro fine mese attesa anche la firma sul rinnovo fino al 2025

vedi letture

Come riporta il Corriere dello Sport, Paulo Dybala ieri è tornato ad allenarsi sul campo e l'obiettivo è farsi trovare pronto per il trittico che partirà il 17 ottobre e vedrà la Juve affrontare in 7 giorni Roma, Zenit e Inter. Oltre la corsa in campo Dybala vede ormai prossima anche quella per il rinnovo di contratto fino al 2025, manca solo la firma attesa al massimo entro fine mese.