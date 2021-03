Juve, è fallimento europeo. Ma per il CorSera Pirlo non rischia il posto per adesso

Il fallimento europeo del matrimonio tra l’azienda Juventus e l’azienda Ronaldo - sottolinea il Corriere della Sera il giorno dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions - è un dato di fatto: CR7 doveva essere il campione in grado di consentire un salto di qualità, invece con lui la società di Agnelli ha raccolto risultati ben peggiori rispetto ai primi quattro anni della gestione Allegri. Pirlo ha degli alibi e non è arrivato alla doppia sfida di Champions con la squadra nelle condizioni migliori: il tecnico non rischia il posto per adesso, come è giusto, ma di certo il Porto era la più debole delle avversarie possibili e si è trovato in difficoltà solo con l’uomo in meno, resistendo con testa e gambe.