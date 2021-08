Juve, i tempi di Kaio Jorge: a disposizione già dal 14 agosto? Più probabile dal 22

La Juventus aspetta Kaio Jorge: ieri il talento classe 2002 del Santos ha di fatto annunciato il suo trasferimento in Italia, anche se prima farà tappa a Recife. A Torino è atteso a metà settimana, Tuttosport si interroga sui tempi della sua disponibilità: considerato che dovrà rispettare la quarantena, verosimilmente al J-Hotel in modo da potersi allenare almeno in solitaria, forzando i tempi potrebbe essere disposizione di Allegri per l’amichevole del 14 agosto (probabile avversario l’Atalanta), ma più probabilmente dal 22 per l’inizio del campionato. Quanto al suo impiego, ça va sans dire, sarà il tecnico livornese a dettare e decidere i tempi.