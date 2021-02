Juve, il Crotone ha un peso non indifferente. Pirlo con i giocatori contati: Dybala ancora out

Il Crotone per dimenticare il Porto e il Napoli. Riparte da qui la rincorsa al decimo scudetto consecutivo della Juventus, riprende dall’Allianz Stadium dove questa sera alle 20:45 i bianconeri affronteranno il Crotone di Stroppa. “È una sfida importante, - ha detto l’allenatore bianconero nella consueta conferenza stampa di vigilia, - sappiamo che sarà difficile. Loro non stanno passando un ottimo periodo ma sono una squadra che gioca bene a calcio. Nonostante non siano arrivati i risultati hanno sempre avuto una filosofia di gioco interessante”. In una settimana tra le più complicate della gestione Pirlo dove non c’è stata necessità, ha raccontato il tecnico, di un intervento del presidente per raddrizzare la barra dell’attenzione. Come sempre sarà il campo a dire se Madama ha davvero messo alle spalle le ultime due giornate no.

RISORSE LIMITATE - Dybala non è ancora pronto. È questo il fulmine a ciel sereno che squarcia anche il solito aplomb di Andrea Pirlo, quasi rassegnato alla situazione difficilissima dal punto di vista dell’infermeria che la sua Juventus sta vivendo nelle ultime settimane. Così ha parlato il tecnico bresciano del suo numero 10: “Dybala non è ancora disponibile. Purtroppo invece di migliorare le cose rimangono tali: il problema al ginocchio persiste e bisogna aspettare ancora qualche giorno”. Niente rientro col Crotone, l’argentino sente ancora un fastidio che non gli permetterà di rientrare già questa sera. Il mirino si sposta quindi sul Verona. Da Arthur, valutato quotidianamente, a Bonucci passando per Chiellini e Cuadrado; con l’aggiunta di qualche altro acciacco su cui serve andare oltre come nel caso del raffreddore di Kulusevski, del virus intestinale di Morata, del problema all’anca di McKennie. Coperta corta e denti da stringere.

BERNARDESCHI O RAMSEY - Non molte dunque le possibilità di variare per i bianconeri che affronteranno il Crotone con il solito 4-4-2 mascherato. Tornerà in porta Buffon rilevando Szczesny con Danilo e Alex Sandro sugli esterni e la giovane coppia centrale composta da Demiral e De Ligt in mezzo. A centrocampo, oltre all’infortunato Arthur assente anche Rabiot per squalifica, Pirlo ritrova Ramsey in ballottaggio con Bernardeschi per un posto sull’out mancino. Il gallese però potrebbe anche accompagnare Bentancur per vie centrali con McKennie largo; ultimi due comunque sicuri del posto così come Chiesa che agirà sulla destra. Davanti, al fianco di Ronaldo, favorito Kulusevski le cui condizioni sono migliori rispetto a quelle di Morata che andrà, al massimo, in panchina.