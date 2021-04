Juve, incontro Elkann-Agnelli per discutere di perdite e bilancio: ipotesi aumento di capitale

Nella giornata di ieri John Elkann ha fatto visita al cugino Andrea Agnelli alla Continassa e secondo quanto riportato da Tuttosport le sue intenzioni non erano quelle di scuotere la squadra ma di parlare della grave situazione legata alla crisi Covid. L'azionista di maggioranza voleva confrontarsi sulla drammatica contrazione dei ricavi legata agli effetti della pandemia.

Perdite - Nel primo semestre della stagione la Juventus ha perso 113,7 milioni di euro e la cifra non è destinata a diminuire nel secondo. La certezza è quella di chiudere il bilancio 2020/21 in rosso e il rischio è che sia rosso fuoco. Per questo motivo è stata presa in esame l'ipotesi di un aumento di capitale, per quello che sarebbe il secondo dopo quello da 300 milioni del gennaio 2020.