Juve, la Jeep pubblicizza la nuova Compass senza Ronaldo. Ma non è la prima volta

Un’assenza che fa rumore. Quella di Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese della Juventus non figura infatti tra i volti scelti da Jeep, main sponsor bianconero, per la campagna pubblicitaria della nuova Compass 4xe Plug-In Hybrid. Presenti, invece, De Ligt, Dybala, Chiesa e Chiellini. Un’assenza, quella di CR7, che fa pensare al calciomercato e al potenziale addio ai colori bianconeri. Magari anche a costo di andare fuori strada: non è la prima volta, infatti, che Ronaldo non partecipa alle campagne pubblicitarie Jeep. Già nell’ottobre 2018, nonostante il lusitano fosse arrivato solo nell'estate precedente, la scelta di non includerlo aveva lasciato fatto altrettanto rumore.