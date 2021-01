Juve, la Supercoppa è tua. Pirlo trionfa con la mossa Cuadrado e con un super Szczesny

La Juventus aggiunge in bacheca il primo trofeo stagionale. A Reggio Emilia i bianconeri superano 2-0 il Napoli e trionfano nella finale di Supercoppa Italiana grazie alle reti di Ronaldo e Morata. E fa centro anche Andrea Pirlo che alla prima occasione disponibile solleva subito il primo trofeo della carriera. Madama si è aggrappata come spesso accade all’uomo delle finali, quel Cristiano Ronaldo che sente l’odore del sangue quando in palio c’è un trofeo e azzanna la preda facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto sbloccando la gara. Una partita dall’andamento altalenante che dopo il vantaggio del portoghese è andata a un soffio dal ritrovare l’equilibrio con il calcio di rigore calciato malamente da Insigne sul fondo. Il fischio finale poi, subito dopo il raddoppio in contropiede firmato Morata, decreta la vittoria juventina e la conquista della Supercoppa Italiana numero 9 della sua storia.

SZCZESNY MURA, CUADRADO CREA - L’MVP della serata però ha un nome e un cognome ben definito: Wojciech Szczęsny. L’estremo difensore polacco è stato autore di due parate decisive ai fini del risultato. La prima, strepitosa, di puro istinto, sul colpo di testa ravvicinato di Lozano smanacciandolo via dalla linea di porta e tenendo così inchiodato sullo 0-0 l’incontro; la seconda, nel finale convulso di gara, con un’ottima copertura dello specchio sulla deviazione di Chiellini e la seguente respinta col piede sinistro. Le manone sulla coppa le ha messe lui più di tutti. E anche Cuadrado, mossa a sorpresa della serata dopo l’odierna negativizzazione al Covid-19, mandato subito in campo dal primo minuto e autore di una prestazione maiuscola dopo quindici giorni di allenamenti casalinghi. Regista della squadra, sempre sereno nella gestione del pallone, continua fonte di superiorità numerica e di dinamismo. Nel finale c'è spazio anche per la ciliegina sulla torta con la ripartenza e l’assist per il gol di Morata. Un ritorno fondamentale per la Juventus e per Andrea Pirlo che da Reggio Emilia portano a Torino il primo trofeo della stagione.