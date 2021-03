Juve, le due ombre sul progetto Pirlo: Allegri l'identikit perfetto, Zidane il vecchio sogno

La sconfitta contro il Benevento apre un momento complicato per la Juventus di Andrea Agnelli. Il più complicato degli ultimi 10 anni, sottolinea La Gazzetta dello Sport, che fa il punto sul futuro dell’allenatore in casa bianconera. Il progetto Pirlo è seriamente a rischio, e le due tentazioni principali sono due: Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane. Il primo, pura coincidenza, è tornato a parlare a Sky proprio dopo la sconfitta di domenica: richiamarlo vorrebbe dire tornare sui propri passi, sterzare rispetto alle scelte degli ultimi due anni. Allegri, sottolinea la rosea, ha ancora buoni rapporti con Agnelli: peserebbe la convivenza con Nedved e Paratici, che spinsero per il cambio, ma sarebbe l’identikit perfetto. Zizou, invece, è una suggestione che per la Vecchia Signora ha sempre il suo fascino. Molto dipenderà, chiaramente, dal resto della sua stagione in sella al Real Madrid.