Juve, McKennie decisivo per scegliere l'eventuale erede di CR7: può liberare uno slot extra-UE

Il futuro di Weston McKennie e quello di Cristiano Ronaldo si deciderà negli ultimi giorni di mercato. La Juventus potrebbe cedere entrambi, ovviamente a condizioni diverse e con un diverso impatto sul futuro della squadra bianconera. Ma il legame fra i due va oltre l'attuale appartenenza allo stesso club, dato che la cessione di McKennie potrebbe essere determinante anche per individuare l'eventuale successore di Ronaldo. Per affondare su un calciatore extracomunitario dall'estero (per fare un nome: Gabriel Jesus), infatti, i bianconeri dovrebbero prima liberare uno slot extra UE. Cosa che accadrebbe, appunto, con la partenza del texano.