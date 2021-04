Juve, Morata: "Real-Chelsea? Cambia poco, mi brucia: in Champions dovremmo esserci noi"

Nel corso dell’intervista rilasciata a Sky dopo l’1-1 con la Fiorentina, segnato da un suo gol, Alvaro Morata ha anche risposto a una domanda sulla semifinale tra due sue ex squadre come Real Madrid e Chelsea: “Chi passa? Mi cambia poco e non ci penso adesso. Con tutto il rispetto non ne ho idea e mi brucia vedere la Champions perché dovremmo esserci noi”.

