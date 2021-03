Juve, Morata: "Scudetto? Chi non ci crede non ci guardi. Lotteremo fino alla fine"

Autore del gol che ha aperto le danze contro lo Spezia, l'attaccante della Juventus Alvaro Morata ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale: "L'importante sono i tre punti, ci mettiamo in una dinamica positiva: quella della vittoria, che deve esserci ogni settimana. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita, ci sono ancora tanti punti e noi abbiamo anche una partita da recuperare. Dobbiamo guardare avanti. Chi conosce il mondo del calcio sa che una vittoria ti dà fiducia e una bella atmosfera nello spogliatoio. Tornare a vincere è importante, siamo contenti. Mi mancava il gol e mi mancava sentire un po' di forza, per tre settimane non ne ho avuta molto. Bisogna restare a disposizione perché siamo tutti contati. Non è una stagione facile: si gioca ogni tre giorni, abbiamo giocatori forti fuori da molto tempo, come Dybala. Non sono scuse: ci sono tanti punti in ballo, chi non ci crede non guardi le nostre partite. Se non vinceremo faremo i complimenti all'avversario, ma prima dovremo morire in campo. Finché la matematica ce lo consentirà lotteremo fino alla fine".