Juve, Nedved: "In queste serate serve qualcosa di più. Ci aspettiamo risposte importanti"

vedi letture

Il vice presidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato a Jtv della sfida contro il Porto di questa sera spiegando cosa serve per passare il turno dopo la sconfitta dell'andata “Tutti stiamo aspettando questa grande partita, è nostro dovere passare il turno e cercheremo di fare bene questa sera. I ragazzi sono pronti e ovviamente in queste serate serve qualcosa in più e ci aspettiamo grandi risposte. Noi abbiamo fatto bene contro la Lazio, abbiamo fatto riposare qualcuno, e le risposte di tutto il gruppo sono state importanti. Oggi Pirlo ha potuto anche fare delle scelte, ci sono giocatori importanti in panchina e siamo pronti a dare tutto per passare il turno. Cercheremo di fare meglio che a Oporto, dove non ci ha soddisfatto quasi nulla e dimostrare che in Europa possiamo starci e proveremo a dare delle risposte. - conclude Nedved - Può essere che il Porto sia venuto qui per cercare di difendersi, ma visto che la formazione è la stessa dell’andata credo che cercheranno di ripetere quella prestazione e metterci in difficoltà. Per questo dobbiamo cercare di giocare con maggiore velocità e qualità”.