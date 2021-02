Juve, ora l'Inter con due incognite. Bonucci tranquillizza tutti, Pirlo spera di recuperare Dybala

Superata la Roma in campionato, la Juventus guarda alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, in programma martedì e con due interrogativi. Il primo riguarda Leonardo Bonucci, uscito per un fastidio muscolare nel finale del 2-0 ai giallorossi e che è sembrato tranquillo al riguardo nel post partita: “È lo stesso fastidio che ho sentito col Verona e lì non potevo uscire. Oggi potevo far entrare altri, ma non penso sia qualcosa di grave. È più per precauzione, ho preferito non rischiare”. L’altra domanda riguarda Paulo Dybala, del cui possibile ritorno ha parlato Andrea Pirlo: “Speriamo. Spero che domani si alleni un po’ con noi per averlo al più presto a disposizione”.