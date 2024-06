Juve, principio di accordo tra Szczesny e l'Al Nassr: entra nel vivo la trattativa tra i club

vedi letture

Wojciech Szczesny è sempre più vicino al trasferimento all'Al Nassr, club dell'Arabia Saudita dove gioca anche Cristiano Ronaldo. Dopo i primi rumors dei giorni scorsi, secondo quanto riportato da The Athletic, il portiere ha trovato un principio di accordo con la società araba sulla base di un contratto biennale da 19 milioni di euro a stagione.

La Juventus attende l'offerta.

Nelle prossime ore ci saranno altri contatti tra le parti e successivamente l'Al Nassr dovrà trovare l'accordo con la Juventus, che aspetta l'offerta ufficiale. Nel caso in cui di arrivi alla fumata bianca la sensazione è che il trasferimento possa essere ufficializzato già in questa settimana, prima dell'esordio della Polonia all'Europeo in programma per domenica 16 giugno contro l'Olanda.

Di Gregorio il sostituto.

Per la Juventus sarebbe importante chiudere l'operazione in tempi brevi, anche perché Szczsny ha il contratto in scadenza nel 2025 e non rinnoverà, con il club bianconero che è già corso ai ripari, visto che ha individuato in Di Gregorio il sostituto del portiere polacco. L'avventura dell'ex Arsenal si chiuderebbe dunque dopo 7 anni, visto il suo arrivo nel 2017, con 252 presenze e otto titoli vinti. Prima la cessione e poi l'acquisto, la Juve conta di chiudere entrambe le trattative a breve.