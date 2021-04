Juve, rebus Dybala: contatti con Barça e PSG. La Joya guarda al 2022: Inter alla finestra

Il futuro di Paulo Dybala è uno dei principali rebus da sciogliere in casa Juventus. Il ritorno in campo e al gol gli ha ridato il sorriso, ma il contratto è pur sempre in scadenza nel 2022 e la permanenza a Torino non è affatto scontata. Fa il punto La Stampa: il club bianconero punterebbe a una cessione che possa portare in cassa una plusvalenza da 50 milioni di euro, utili per i conti di fine stagione. Sul tavolo, i contatti con il Barcellona e il PSG, da dove potrebbe tornare in Italia Mauro Icardi, con tanto di incontro con Wanda Nara già fissato.

Pericolo scadenza. D’altro canto, il grande rischio per la Signora è che Dybala s’impunti e guardi a una cessione a parametro zero nel 2022. La distanza nella trattativa per il prolungamento è ampia, alla finestra c’è l’Inter di Marotta che lo prenderebbe volentieri come svincolato. Ma per il quotidiano torinese ci sono anche stati contatti con Chelsea e Tottenham.