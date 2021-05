Juve, Ronaldo e Dybala insieme per lo stesso obiettivo: a caccia del 100° gol bianconero

In campo entrambi dal primo minuto nella Juventus, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala corrono per lo stesso obiettivo. Cioè tenere in corsa i bianconeri per la Champions League, ovviamente. Ma anche a titolo personale: sia l’argentino che il portoghese, con una rete, raggiungerebbero infatti quota 100 gol con la maglia della Vecchia Signora.