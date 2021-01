Juve su Giroud? Il francese gela Pirlo: "Mi vedo al Chelsea fino a giugno, voglio vincere qui"

In un'intervista concessa a Dauphiné Libéré, Olivier Giroud ha parlato degli obiettivi da inseguire nel 2021: "Penso che sia possibile battere il record di gol in Nazionale di Thierry Henry (gli mancano 7 reti per superarlo, ndr). Non mi pongo alcun limite: facciamo questo lavoro per lasciare il segno nella storia del calcio. Il poker al Siviglia? mi inserisce in una cerchia ristrettissima di giocatori che hanno segnato quattro gol in Champions League ed è motivo di immenso orgoglio".