Juve, un piano per il recupero di Paulo Dybala: oggi si capirà se ci sarà con l’Inter

La Juventus di Andrea Pirlo si gode l’ottimo momento ma aspetta sempre il ritorno di Paulo Dybala. Oggi si capirà se l’attaccante argentino potrà tornare in panchina contro l’Inter, nella sfida di Coppa Italia in programma domani sera. Secondo Tuttosport, se la partita prenderà i binari giusti, a quel punto non sarebbe da escludere un ingresso a gara in corso del 10 bianconero, che altrimenti potrebbe rivedere il campo nel turno di campionato contro il Napoli. La data cerchiata in rosso è inevitabilmente il 17 febbraio, quando la Vecchia Signora sfiderà il Porto in Champions League: avere Dybala darebbe ulteriori rassicurazioni al tecnico bresciano.