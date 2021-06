Juventus, Agnelli torna sulla Superlega: "Non è stato un colpo di Stato, ma un grido disperato”

vedi letture

Nel corso della lunga conferenza stampa tenuta quest'oggi per salutare Fabio Paratici, il presidente bianconero Andrea Agnelli ne ha approfittato anche per tornare sul caso Superlega e spiegare quanto accaduto: "Quello attuale è un sistema ormai inefficiente. La Superlega non è stato un colpo di Stato, ma un grido di allarme per un sistema che, non so se consapevole o inconsapevole, si avvia verso uno stato di insolvenza", le dichiarazioni del numero uno della Juventus che in queste ore hanno fatto il giro del mondo.