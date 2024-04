Juventus, Allegri: “Buon primo tempo. La società ha chiaro cosa fare nel futuro"

Il tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 0-0 della Juventus contro il Torino, nel derby della Mole.

Analizzando la partita sembrano esserci due facce, come analizza lei questo 0-0?

“Abbiamo avuto delle buone occasioni ed è stata una bella partita. La squadra ha fatto una buona gara contro un buon Torino che è la quarta difesa del campionato. I ragazzi sono dispiaciuti ma devono essere sereni perché stiamo facendo il nostro percorso e non abbiamo subito gol”.

È mancata qualità, ma secondo lei questa qualità c’è o manca qualcosa?

"Potevamo fare meglio quando giocavamo palla avanti e tornavamo indietro. Per caratteristiche dovevamo attaccare di più la profondità per costringerli a fare fatica. Però i ragazzi hanno fatto un buon primo tempo. Quando giochi uomo contro uomo devi leggere bene le azioni e non concedere recupero palla. Abbiamo rischiato quando Iling si è fatto saltare sopra ma non abbiamo corso grandi rischi".

Rabiot e McKennie non li ho visto al top. Cosa ne pensa?

"Sono due giocatori di grande motore e quest’anno per defezioni li abbiamo avuti fuori parecchio. Ma stanno crescendo e faranno bene nel finale. Abbiamo dei giovani che possono subentrare bene ma dobbiamo essere fiduciosi".

Serata negativa per Vlahovic?

"Se rivedete l’azione della ripartenza non si è creato bene l’occasione ma è un attaccante di valore che fa dei movimenti giusti. Migliorerà ancora".

Come se l’immagina l’anno 1?

"Come ho detto ieri, le parole della proprietà, dell'Ingegnere, hanno confermato quanto di buona fatto in questo percorso. Ci sono tanti giovani della NextGen cha abbiamo valorizzato. La Juventus ha una buona base e la società farà le sue valutazioni. In questo momento dobbiamo centrare gli obiettivi e arrivare in fondo a questo traguardo importante, calcisticamente per noi, economico per la società. Abbiamo un indirizzo chiaro e dobbiamo continuare a dare sostenibilità alla squadra".