Juventus, Allegri è partito peggio di Pirlo: un anno fa cinque punti in più

Non è il peggior avvio di sempre della Juventus. A quello, verrebbe da dire con un po' di malizia, Massimiliano Allegri ci aveva già pensato nel 2015-2016, fissando talmente in basso l'asticella che più giù è difficile andare. I quindici punti rimediati dai bianconeri in queste prime dieci giornate di campionato, però, rappresentano un netto passo indietro rispetto alla scorsa, non certo felice, stagione: con Pirlo in panchina, la Juve ne aveva conquistati infatti venti a questo punto. Cinque in più, non proprio briciole.