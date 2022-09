Juventus, Allegri: "Non si può prendere una ripartenza come quella del 2-0 di oggi"

Intervistato da Sky Sport, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri parla così dopo il 2-2 di stasera contro la Salernitana: “Faccio i complimenti all’Italia del volley che torna a vincere dopo 24 anni, sono molto contento. Ieri sera ho visto la partita, è sempre uno spettacolo bellissimo”.

Nel finale si è capito poco…

“Io ancora meno perché con l’arbitro io non ci parlo, mi ha buttato fuori e non me ne ero nemmeno accorto. Potevamo andare in vantaggio, poi siamo andati sotto e abbiamo smesso di giocare. Non si può prendere una ripartenza così, ma la squadra nel secondo tempo ha fatto una buona partita, ha tirato tanto. Purtroppo non siamo riusciti a vincerla. Sul gol del 2-0 la palla va gestita, va tenuta, invece l’abbiamo persa. Volevamo una vittoria che ci avrebbe proiettato a -2 dalla vetta, ma la prestazione sarebbe rimasta la stessa, gli errori restano”.

Avete giocatori più portati per il 3-5-2?

“Oggi siamo partiti con i quattro dietro, ma se facevamo gol andava bene. Poi dopo il gol ho cambiato per avere più equilibrio e dare più ampiezza, permettendo a Kean di giocare più vicino a Vlahovic. Poi dipende anche dai momenti della partita. Non riuscivamo a creare superiorità numerica e per questo mi sono messo a tre dietro”.

Il rigore?

“Lì o calcia Bonucci o calcia Vlahovic, ha tirato Bonucci e ha fatto gol. Sicuramente questo risultato ci dà più certezze in vista della gara di mercoledì”.