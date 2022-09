Juventus, altro passo in avanti per Kostic. Ma Allegri da lui si aspetta ancora di più

È partito piano, forse intimidito dal confronto con i marziani del PSG, ma nel secondo tempo è salito di livello, offrendo il cross per il gol di McKennie. Filip Kostic, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, ha chiuso la partita di Champions League, la sua prima in assoluto, con 6 cross, record per la gara di martedì al Parco dei Principi. Un passo in avanti importante rispetto a Firenze, ma Allegri da lui si aspetta ancora di più.