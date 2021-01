Juventus, Aouar si allontana. Il francese aspetta la chiamata di Real Madrid o Barcellona

Il centrocampista del Lione Houssem Aouar guarda alla Spagna e aspetta una chiamata da una delle due big della Liga: Barcellona e Real Madrid. È quanto riporta ESPN parlando del futuro del classe '98 che avrebbe messo queste squadre in cima alla lista dei propri desideri. Solo qualora non dovessero arrivare offerte dalla Spagna il calciatore potrebbe prendere in considerazione altre proposte come quelle di Juventus e Paris Saint-Germain che da tempo sono sulle sue tracce.