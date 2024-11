Juventus, Arthur esubero da piazzare altrove. Danilo può partire in un caso

Juventus, non è tempo solo di operare nel mercato in entrata. O meglio, per varare il piano di emergenza per ovviare alle perdite in difesa di Bremer prima e Cabal poi servono investimenti, perché i club difficilmente lasciano partire i propri giocatori a metà stagione e campionato in corso. Ognuno vuole evitare di scoprirsi o di perdere un'alternativa che potrebbe tornare utile e la via dei prestiti viene privilegiata solo in taluni casi.

Chiaro che il modo più semplice per convincere le società detentrici dei cartellini dei giocatori è presentarsi al tavolo delle trattative con una valigetta di soldi, per questo riuscire ad ottimizzare delle cessioni risulta quanto più essenziale per la Juventus. Un grande esubero del club bianconero è Arthur, centrocampista brasiliano reduce da una stagione ottima in prestito alla Fiorentina salvo poi fare ritorno alla Continassa e rimanerne incatenato. Piazzarlo sul mercato oggi appare missione complicata, considerando le cifre elevate dello stipendio del brasiliano: tuttavia nel caso di Arthur, che è sotto contratto fino a giugno 2026, anche un’operazione in prestito consentirebbe alla società di ottenere un buon risparmio sull’ingaggio.

Su Danilo il discorso cambia. Il centrale brasiliano di 33 anni potrebbe partire, anche se si tratta di uno dei pochi difensori a disposizione in rosa, per altro in grado di agire da centrale e da terzino. Anche in questo caso l’addio sarebbe possibile solo con i necessari incastri di mercato: se andranno a buon fine gli affari in difesa, allora pure Danilo - che ha rinunciato alla clausola per il rinnovo automatico - potrebbe salutare. Per ora resta un'incognita.