Juventus, Arthur potrebbe operarsi alla gamba destra se la calcificazione farà ancora male

vedi letture

Possibile operazione alla gamba destra per Arthur. Questo rivelano anticipazioni da La Gazzetta dello Sport di domani, spiegando come il centrocampista della Juventus si stia allenando per presentarsi pronto al raduno pre-stagione ma come allo stesso tempo debba fare i conti col colore alla gamba. Se la calcificazione farà ancora male, si sottoporrà ad un intervento.