Juventus, Arthur verso la Fiorentina in prestito. Sì di Italiano, operazione slegata da Amrabat

Piovono conferme sul possibile trasferimento di Arthur Melo alla Fiorentina. Come scrive stamattina Tuttosport, il centrocampista della Juventus piace a mister Italiano e l'allenatore viola ha dato subito un parere favorevole al suo arrivo. Le due società si sono già parlate e i contatti sono costanti: si ragiona su un prestito, con un'operazione slegata dalla partenza di Sofyan Amrabat.

Arthur escluso dalla tournée negli USA

L'ex Barcellona e Liverpool intanto resta in uscita, dato che la Juve non lo considera più parte del suo progetto. Proprio per questo motivo gli è già stato detto che non farà parte della tournée americana che vedrà i bianconeri protagonisti dal 21 luglio. A detta del quotidiano, in quella data Arthur potrebbe già essere un calciatore della Fiorentina.