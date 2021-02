Juventus, Bonucci non ci sarà col Porto. Pirlo: "E anche Dybala non è pronto per giocare"

Come stanno Dybala, McKennie, Ramsey e Bonucci? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, allenatore della Juventus che alla vigilia della sfida contro il Porto - andata degli ottavi di finale di Champions League - ha risposto così: "Sono tutti convocati, viaggeranno con noi. Bonucci non è disponibile, Ramsey invece sì. Dybala viaggerà con noi ma non è pronto per giocare. Ma viaggeranno tutti con noi perché hanno voglia di stare con la squadra".

Cosa ha avuto Bonucci?

"Bonucci già dalla scorsa settimana non stava benissimo, oggi ha avuto un altro problemino e valuteremo nei prossimi giorni, ma non è disponibile per domani".

