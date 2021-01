Juventus, c'è ottimismo per Rovella dal Genoa: possibile il prestito biennale in rossoblu

Ogni giorno che passa, Nicolò Rovella si avvicina alla Juventus. Il giovane centrocampista del Genoa è certamente un profilo molto interessante con il club bianconero che gli ha posato gli occhi addosso per la prossima finestra di mercato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, ci sarebbe ottimismo sul buon esito della trattativa. Il nodo, si legge, sarebbe legato alla sua permanenza in prestito all’ombra della Lanterna. Il primo passo per il suo trasferimento a Torino sarà il rinnovo fino al 2025 con il Genoa, il suo contratto scade a giugno, poi si dovrebbe certificare il passaggio formale alla Juventus e il prestito in rossoblu che potrebbe estendersi anche per la stagione 2021-2022.