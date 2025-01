Juventus, chi parte tra Fagioli e Douglas Luiz? Giuntoli aperto a cedere uno dei due

La Juventus continua a lavorare sul mercato e in questi ultimi giorni della sessione invernale non è da escludere che possa esserci qualche partenza, stando a quanto scritto da La Gazzetta dello Sport. L'edizione online della Rosea racconta di un summit alla Continassa tra Cristiano Giuntoli e l'entourage di Nicolò Fagioli per valutare le opzioni di mercato. Il centrocampista è ai margini delle scelte di Thiago Motta e la sua cessione appare probabile, ma non scontata. Fagioli resta un asset tecnico ed economico per la Juventus, che non intende svenderlo.

Diversi club italiani ed europei sono sulle sue tracce, con valutazioni in corso per un possibile trasferimento last minute. La Juve punta a cederlo per circa 20 milioni e non accetta prestiti secchi. Nel frattempo, Giuntoli valuta anche offerte per Douglas Luiz, che potrebbero liberare spazio per Fagioli. Il Marsiglia, con De Zerbi in prima linea, ha mostrato interesse per l'ex Cremonese, ma non ha formalizzato alcuna offerta. Anche il Borussia Dortmund ha sondato il terreno, mentre in Premier le proposte più concrete potrebbero arrivare in estate.

In Serie A, la Fiorentina ha manifestato interesse ma senza garanzie di riscatto. Anche il Parma sarebbe pronto a offrirgli un ruolo da titolare. Tuttavia, la Juventus deve ponderare attentamente la sua decisione, con una scelta che potrebbe arrivare solo nelle ultime ore di mercato.