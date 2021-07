Juventus, Chiellini aspetta una telefonata: finora nessun contatto per il rinnovo

Campione d'Europa, ma disoccupato. E con il telefono che non squilla. Giorgio Chiellini aspetta una chiamata dalla Juventus per il rinnovo di contratto, una chiamata che finora non è arrivata. Mai. A scriverlo è il Corriere della Sera, secondo cui neanche il suo procuratore Davide Lippi è stato contattato dalla Vecchia Signora. Neanche uno squillo per rassicurare il difensore della Nazionale, che nei prossimi giorni tornerà a Torino ed è lì che vuole restare per giocarsi il posto coi compagni. Soltanto allora - si legge - potrebbe arrivare la telefonata del club bianconero.