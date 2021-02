Juventus, Chiesa: "Martedì vogliamo vincere, crediamo ancora nello scudetto"

Federico Chiesa, attaccante della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo l'1-1 contro il Verona: "Abbiamo giocatori importanti che dobbiamo recuperare, ma siamo la Juve e questo non ci deve creare un alibi, punto. Dobbiamo pensare alla partita di martedì e vincere, perché ancora crediamo nel campionato".

Avete fatto fatica sulla sinistra.

"Dobbiamo dare merito al Verona, è stata una partita dura e difficile, ci hanno provato fino alla fine. Dobbiamo essere arrabbiati, non dovevamo permettere questo. La stanchezza ha portato il Verona a prendere campo. Siamo la Juve, dovevamo vincere. Non è una questione di maturità, ma sono i piccoli dettagli. Chi entra in campo ha caratteristiche e mentalità per giocare con questa maglia. Crediamo nello scudetto e daremo battaglia fino alla fine".

Come si può aumentare la produzione offensiva?

"Contro il Crotone potevamo fare sei gol. Il Verona ti porta maggiore pressione, è dura vincere la partita. Siamo passati in vantaggio, dovevamo essere più capaci nei particolari. Nel primo tempo abbiamo creato i presupposti per fare gol. Io so che le giocate vengono da sé, sono a disposizione del mister, sono contento della fiducia".