Juventus corta in attacco, Pirlo assolve il mercato: "Credevamo il ko di Dybala fosse più leggero"

La Juventus, con gli infortuni di Morata e Dybala, si troverà ancora una volta con i soli Kulusevski e Cristiano Ronaldo disponibili per la gara col Verona. Una situazione scomoda per il tecnico Andrea Pirlo, che in conferenza stampa ha brevemente risposto ad una domanda sulle “colpe” del mercato: “No, non è un problema legato al mercato. Per Dybala in quel momento pensavamo che potesse essere una cosa più leggera, invece i tempi si sono dilatati”.

