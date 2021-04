Juventus, Danilo non è al massimo. Contro l'Atalanta spazio ad Alex Sandro

Defezione dell'ultima ora per Andrea Pirlo, tecnico della Juventus: nella sfida di oggi all'Atalanta non dovrebbe scendere in campo dal primo minuto Danilo, non al massimo della condizione. Probabile panchina per il brasiliano, sostituito dal 1' dal connazionale Alex Sandro. Di conseguenza, l'undici bianconero dovrebbe essere il seguente:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata.

