Juventus, Davids: "Questa sarà sempre la mia casa. Siamo una famiglia"

vedi letture

Edgar Davids, presente all'evento Together, a Black & White Show, per i 100 anni di presidenza Agnelli alla Juventus, ha parlato a Sky Sport: "È come tornare a casa, vedere i tuoi ex compagni e i tifosi della Juventus. È molto bello. Questa è sempre la mia casa, in tanti abbiamo lavorato per farla diventare tale".

Un ricordo?

"Quando ho saputo che potevo andare alla Juventus ero contentissimo. Andare alla Juve era il top per me. Eravamo giocatori, ma anche una famiglia, con il grande gruppo. Parlate con Agnelli era speciale".