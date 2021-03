Juventus, Del Piero: "Pirlo sa come si vincono queste partite. Tutte e due si giocano tanto"

"Pirlo sa come si vincono queste partite". Alessandro Del Piero, dagli studi di Sky, racconta Juventus-Porto a pochi minuti dal via. "La Juve deve ripartire dalla seconda metà di entrambi i tempi. Stasera non può avere delle pause, il Porto sarà aggressivo come all'andata. Tutte e due si giocano tantissimo".